La comunidad y la Comisaría Sexta de Quilmes buscan con urgencia a Juan Nicolás Galarza mediante un pedido oficial de colaboración desde el sábado 31 de octubre en la localidad de Ezpeleta.

La búsqueda oficial solicita la ayuda de los vecinos de Quilmes y de toda la región para dar con el paradero del joven de 23 años. La Comisaría Sexta de Quilmes interviene en el caso a partir de la información difundida en el pedido de búsqueda.

El joven mide aproximadamente 1,65 metros, tiene pelo largo y presenta barba. El muchacho vestía un buzo negro, un pantalón de jean y zapatillas grises al momento de ser visto por última vez.

Las autoridades y el entorno del joven solicitan la colaboración de los vecinos para aportar cualquier dato que ayude a establecer su paradero. Quienes posean información útil deben comunicarse de inmediato con el 911 o al 147.