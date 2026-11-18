Una familia desesperada solicita la colaboración urgente de toda la comunidad para dar con el paradero de Mauro Fodor tras su misteriosa desaparición ocurrida este martes alrededor de las doce del mediodía en la zona de Quilmes.

Familiares y allegados impulsaron una intensa campaña de difusión a través de las redes sociales y los medios locales para acelerar las tareas de localización debido al desconcierto que generó su ausencia repentina.

Los seres queridos del hombre desaparecido remarcaron que cualquier dato o información que permita ubicarlo puede resultar de vital importancia para resolver la situación en el menor tiempo posible.

Ante cualquier novedad sobre su paradero, las autoridades y la familia habilitaron una línea telefónica de contacto directo para recibir llamados y mensajes de vecinos que puedan aportar pistas.

Las personas que hayan visto a Mauro Fodor o posean información fehaciente sobre su ubicación actual deben comunicarse de manera urgente al número telefónico 11-6965-8392.