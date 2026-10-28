Buscan intensamente a un comerciante de San Francisco Solano

La familia de Leonardo David Palumbo, un comerciante de 49 años, inició una intensa búsqueda comunitaria este miércoles tras su misteriosa desaparición ocurrida el martes 27 de octubre de 2026 en la localidad quilmeña de San Francisco Solano, luego de salir de su lugar de trabajo sin retornar a su hogar.

El hombre fue visto por última vez alrededor de las 14 horas, momento en el cual abandonó la panadería donde cumple sus labores habituales, situada sobre la calle 838, y caminó en dirección hacia la estación ferroviaria de la zona. Desde ese instante, sus allegados perdieron todo tipo de contacto con él.

Ante la falta de novedades y el transcurso de las horas, los seres queridos del comerciante difundieron su fotografía y sus datos personales a través de las redes sociales para solicitar la colaboración de los vecinos. La comunidad comparte masivamente su imagen con la esperanza de obtener datos certeros sobre su paradero.

Los familiares habilitaron el número telefónico 11-5342-8847 para recibir cualquier información que permita dar con su ubicación. Las autoridades policiales y los allegados piden la máxima difusión posible del caso para agilizar su localización.