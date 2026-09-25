Buscan vecino de Quilmes desaparecido en Europa desde junio

Las autoridades internacionales buscan intensamente al quilmeño Nicolás Roberto Merlano desde fines de junio tras perder todo contacto en la ciudad de Roma, Italia. La familia radicó la denuncia formal e Interpol activó una alerta amarilla luego de la interrupción del diálogo en redes sociales y la posterior inasistencia del hombre a su vuelo de regreso previsto para fines de agosto. El caso generó enorme preocupación en el partido de Quilmes mientras la diplomacia argentina coordina acciones con la policía europea para dar con su paradero.

El ciudadano argentino viajó al viejo continente con la intención de trabajar durante la temporada estival. Su recorrido laboral abarcó estadías temporales en España, Francia y Bélgica antes de ingresar a territorio italiano.

La última comunicación directa entre el joven y su entorno ocurrió el 30 de junio mediante un mensaje de Instagram. El teléfono celular del desaparecido permanece apagado desde esa fecha y las cuentas personales no registraron nuevos movimientos.

Un incidente previo afectó la estadía del vecino en la capital italiana. El hombre sufrió el robo de una mochila con dinero en efectivo y documentación personal el 27 de junio en una playa cercana a Roma. La pérdida de sus pertenencias lo dejó en un estado de extrema vulnerabilidad y debió pernoctar en un parque público durante sus últimas jornadas conocidas.

El pasaje de retorno a la Argentina tenía fecha de abordaje para el 28 de agosto pasado. El quilmeño no se presentó en el aeropuerto ni abordó la aeronave programada hacia su país de origen.

Las autoridades difundieron la descripción física completa para facilitar la identificación de la persona buscada. Nicolás mide aproximadamente 1,77 metros, posee tez clara, cabello castaño y ojos marrones. Cuenta con un lunar visible en el mentón y múltiples tatuajes distintivos en su cuerpo.

La policía detalló la presencia de un pequeño rombo en el cuello y un cactus en la pierna. El joven lleva también la inscripción “Tic Tac Efímero” junto a un reloj en el brazo y una caricatura del Indio Solari en la extremidad inferior. Los allegados solicitan a la comunidad dar aviso inmediato a las autoridades pertinentes ante cualquier dato fehaciente sobre su ubicación.