Cae en CABA un peligroso prófugo que robó un auto en Berazategui y llevaba 6 años huyendo

Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron este lunes a un hombre acusado por el delito de robo calificado en la calle Talcahuano al 700, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La aprehensión ocurrió mediante un discreto operativo de vigilancia luego de que el sospechoso se presentara en la sede del Registro Nacional de Reincidencia para tramitar su certificado de antecedentes penales. El sujeto era buscado desde el 17 de septiembre de 2020, fecha en la que sustrajo un vehículo estacionado en la vía pública de Berazategui y posteriormente violó las condiciones de su libertad.

El hecho delictivo original tuvo lugar en la intersección de la calle 29 y el Camino General Belgrano, dentro del partido de Berazategui. El imputado forzó la parte inferior del torpedo del automóvil estacionado para acceder al sistema de encendido. El delincuente realizó un puente eléctrico con los cables del motor, puso en marcha el vehículo y emprendió la huida a toda velocidad.

Personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires interceptó al delincuente a las pocas cuadras del lugar del hecho y concretó su traslado inmediato a la Comisaría 2ª de Berazategui. El acusado recuperó la libertad tiempo después a raíz de un pedido formal presentado por su abogado defensor.

El proceso judicial continuó su curso tras la elevación de la causa a juicio. Las partes involucradas acordaron la suspensión del juicio a prueba, pero el beneficio sufrió una revocación formal por incumplimientos. El juez Fernando Ernesto Celesia, al frente del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Quilmes, libró la orden de captura correspondiente al no poder localizar al imputado en su domicilio.

La División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal asumió la responsabilidad de la investigación. Los detectives descubrieron que el sospechoso solicitó la expedición del certificado de antecedentes en la sede central del Registro Nacional de Reincidencia Criminal y Estadística Carcelaria, ubicada sobre la calle Tucumán 1357.

Las fuerzas de seguridad montaron una guardia de vigilancia en la zona céntrica con el aval del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, bajo la titularidad del juez Adrián Litvack. Los agentes detectaron la presencia de un transeúnte con los rasgos físicos del sospechoso, procedieron al control de su documentación personal y confirmaron su identidad. El individuo argentino y mayor de edad permanece alojado a disposición de las autoridades judiciales competentes para dar respuesta por la causa penal iniciada hace seis años en el municipio de Berazategui.