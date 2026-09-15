Cae en Quilmes un peligroso asesino: el inesperado detalle que lo delató

Efectivos de la DDI Quilmes arrestaron a Cristian Alejandro D. en una vivienda de la calle Húsares al 4800 durante las últimas horas. Las fuerzas policiales detuvieron al prófugo de 30 años mediante un operativo de allanamiento en Quilmes Oeste. Los detectives identificaron al acusado gracias al relevamiento de las cámaras de vigilancia del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ). El imputado está acusado de integrar la banda armada que asesinó a Zoraida Angélica Suárez Medrano durante un asalto en su casa.

El crimen investigado ocurrió durante la madrugada del pasado 2 de julio en una propiedad situada en Baradero al 4500, en la localidad de Ezpeleta. Cuatro delincuentes armados con chalecos tácticos irrumpieron por los fondos de la vivienda. Uno de los atacantes efectuó un disparo en la axila de la mujer tras un forcejeo en el lugar. Los delincuentes escaparon de la finca con dos teléfonos celulares y una bicicleta. La víctima sufrió heridas graves y falleció horas más tarde en el Hospital Iriarte.

La fiscal Karina Gallo tomó la causa a través de la U.F.I. N° 04 del departamento judicial local. Los detectives policiales y los agentes del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes Sexta analizaron los registros fílmicos de las cámaras entre Quilmes y Berazategui. Las grabaciones permitieron certificar el paso del automóvil Volkswagen Gol Trend gris de la organización delictiva. Los investigadores cotejaron detalles singulares de la carrocería, las ópticas antiniebla y las llantas del vehículo. El rodado también participó en un intento de asalto posterior en el partido de Berazategui.

La justicia libró seis órdenes de allanamiento simultáneas en Quilmes y Berazategui con las pruebas reunidas en la causa. El personal de la DDI Quilmes ejecutó los procedimientos con el apoyo de efectivos de las seccionales 4ta, 5ta, 6ta y la UPPL. Las fuerzas de seguridad efectivizaron la captura del sospechoso alias "El Negro" en el objetivo de Quilmes Oeste. El detenido registra antecedentes penales por homicidio y robos calificados.

Los agentes secuestraron el automóvil utilizado en el homicidio durante el registro del inmueble. La policía incautó una pistola Browning 9 mm con numeración limada y un cargador completo con 11 municiones. Los efectivos hallaron además telefonía celular y ocho chapas patentes correspondientes a otros cuatro rodados. La fiscalía avaló la totalidad de las actuaciones policiales. La justicia imputó al implicado por Homicidio en Ocasión de Robo y Portación Ilegal de Arma de Guerra. Las autoridades continúan con los trabajos de búsqueda para dar con el paradero de los demás prófugos de la banda.