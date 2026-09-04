Caída brutal para la red clandestina que masacraba y faeneaba caballos en Berazategui

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenó a 9 integrantes de una peligrosa red criminal tras probarse su responsabilidad en delitos de faena clandestina de caballos y maltrato animal durante un juicio histórico celebrado este martes primero de septiembre de 2026 en el departamento judicial de Quilmes. El fallo judicial impuso penas de hasta 6 años de prisión efectiva a los involucrados. Los delincuentes robaban equinos en distintos puntos de Berazategui y comercializaban la carne no apta para el consumo humano en establecimientos locales sin ningún tipo de habilitación sanitaria.

La investigación judicial comenzó en octubre de 2024 tras diversas denuncias sobre el accionar de esta banda criminal en la zona. Los operativos policiales permitieron desarticular la estructura clandestina y rescatar pruebas fundamentales que derivaron en el proceso penal.

El veredicto de la jueza Analía Verónica Reyes estableció duras sanciones para los líderes de la organización. La magistrada determinó una pena de 6 años de prisión efectiva para Juan Marcelo Figueroa por considerarlo el principal articulador de los ilícitos.

La justicia dictó además 3 años y 8 meses de cárcel efectiva para Pablo Sebastián Brocal. Por su parte, los imputados Juan José Espinola y Walter Daniel Brocal recibieron penas de 3 años de cumplimiento efectivo.

El tribunal resolvió condenar a 3 años de ejecución condicional a Evangelina Stephanie Amarillo, Nora Raquel Amarillo, Lucía Nahir Figueroa, Santiago Elian Figueroa y Antonio Leonel Piedrabuena. Esta resolución judicial fijó un precedente clave contra el delito de abigeato y la venta irregular de productos cárnicos en el municipio de Berazategui.