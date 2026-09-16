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Quilmes-Hudson-Berazategui

Caída de un cartel gigante sacudió el centro de Solano

Por Redacción

Un enorme cartel cayó sobre la Avenida 844 en la tarde del martes en San Francisco Solano, localidad del partido de Quilmes. El desplome de la estructura provocó sorpresa entre los vecinos y comerciantes de la zona. Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar y desplegaron un operativo para garantizar la seguridad de la comunidad.

El episodio ocurrió sobre la principal arteria comercial de la localidad quilmeña y sorprendió a los peatones que realizaban compras. La estructura metálica cedió, cayó sobre la vía pública e interrumpió la circulación normal de vehículos en la transitada avenida.

Las autoridades locales confirmaron que no hubo heridos registrados por este incidente. Los peritos investigan los motivos que provocaron el colapso del cartel, mientras los Bomberos aseguraron la zona para remover los restos de la estructura y evitar riesgos mayores para la población.

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