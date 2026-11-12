Cámaras evitan suicidio de un joven en puente de Quilmes

El Centro de Emergencias Quilmes salvó la vida de un joven mediante un operativo de monitoreo y asistencia coordinado este martes por la tarde en el Puente 14 de Agosto que une el oeste con el este de la ciudad.

El personal municipal observó a un hombre parado sobre la baranda del puente a través de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. La actitud detectada alertó inmediatamente a los operadores sobre un evidente riesgo para su integridad física.

Los agentes activaron de forma instantánea el protocolo de emergencia correspondiente. Los operadores dieron aviso inmediato al Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) y a las fuerzas de seguridad locales.

Los efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar de los hechos. El personal negoció verbalmente con el sujeto para convencerlo de descender de la estructura.

Los profesionales médicos asistieron al hombre tras el operativo de rescate. Las autoridades derivaron al ciudadano con especialistas de salud mental para evaluar su situación particular.

La administración comunal destacó la utilización de diversas herramientas tecnológicas de vanguardia destinadas a la prevención. El municipio articula el monitoreo en tiempo real con cámaras de seguridad, alarmas vecinales, la aplicación Mi Alerta Quilmes, el Escuadrón de Drones y la línea telefónica 147 junto con el accionar coordinado de la Patrulla Urbana.