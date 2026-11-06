Camión destruyó postes y dejó sin luz a los vecinos de Quilmes Este

Un camión de gran porte provocó destrozos masivos en el tendido eléctrico del partido de Quilmes mediante el arrastre de cables y la destrucción de varios postes durante el mediodía de este viernes en la intersección de las calles Derqui y Dorrego del barrio Quilmes Este.

El incidente generó graves complicaciones en el suministro de energía eléctrica y afectó de manera directa a los frentistas de más de una manzana a la redonda. La calzada permaneció interrumpida al tránsito vehicular durante varias horas para prevenir accidentes mayores en la zona.

Las cuadrillas técnicas de las empresas prestatarias del servicio acudieron de inmediato al lugar del hecho para reparar la infraestructura dañada. Los operarios ejecutaron las tareas de reemplazo de los postes caídos y el tendido de nuevos cables para restablecer el servicio a los usuarios perjudicados.

Los vecinos manifestaron su profundo malestar por los daños materiales y cuestionaron severamente la imprudencia del chofer del vehículo de gran porte. La circulación vehicular volvió a normalizarse de manera paulatina una vez que los equipos de emergencia aseguraron el perímetro afectado.