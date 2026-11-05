Capturan en Quilmes a un adolescente tras una dramática persecución a pie

El personal de la Policía Motorizada del Comando de Patrullas de Avellaneda aprehendió este miércoles a un adolescente de quince años en las calles Salvatierra y Bermejo de la localidad de Bernal Oeste, Quilmes, mediante una persecución a pie iniciada tras un control preventivo. Los efectivos interceptaron al sospechoso luego de que el joven intentara escapar al notar la presencia policial en el cruce de las calles Lynch y Álvarez.

Los uniformados a cargo del comisario inspector Marcelo Calarota realizaron el seguimiento táctico hasta reducir al imputado en la jurisdicción quilmeña. La requisa formal ante la presencia de un testigo permitió el secuestro preventivo de un arma de fuego tipo revólver de marca Doberman que no poseía municiones en su tambor ni registraba impedimentos legales vigentes.

Las autoridades policiales trasladaron al menor de edad y el armamento incautado hacia la sede de la Comisaría Avellaneda 5ta para cumplir con los recaudos legales. La Unidad Funcional de Instrucción número 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Avellaneda intervino en el hecho y caratuló la causa de manera preventiva bajo la figura legal de averiguación de ilícito, avalando el accionar de los efectivos.