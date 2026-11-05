Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Capturan en Quilmes a un adolescente tras una dramática persecución a pie

Personal de la policía motorizada aprehendió este miércoles a un menor de quince años en Bernal Oeste tras una persecución policial y le secuestró un revólver.

Por Redacción

El personal de la Policía Motorizada del Comando de Patrullas de Avellaneda aprehendió este miércoles a un adolescente de quince años en las calles Salvatierra y Bermejo de la localidad de Bernal Oeste, Quilmes, mediante una persecución a pie iniciada tras un control preventivo. Los efectivos interceptaron al sospechoso luego de que el joven intentara escapar al notar la presencia policial en el cruce de las calles Lynch y Álvarez.

Los uniformados a cargo del comisario inspector Marcelo Calarota realizaron el seguimiento táctico hasta reducir al imputado en la jurisdicción quilmeña. La requisa formal ante la presencia de un testigo permitió el secuestro preventivo de un arma de fuego tipo revólver de marca Doberman que no poseía municiones en su tambor ni registraba impedimentos legales vigentes.

Las autoridades policiales trasladaron al menor de edad y el armamento incautado hacia la sede de la Comisaría Avellaneda 5ta para cumplir con los recaudos legales. La Unidad Funcional de Instrucción número 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Avellaneda intervino en el hecho y caratuló la causa de manera preventiva bajo la figura legal de averiguación de ilícito, avalando el accionar de los efectivos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?