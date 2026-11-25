La familia de Alejandro Beccaria impulsa una campaña solidaria y reclama a IOMA la entrega de una prótesis de $19.000.000 mediante un pedido público difundido, tras el grave accidente del vecino en Quilmes.

La esposa del paciente comenzó una cruzada solidaria ante la falta de respuestas de la obra social para reunir los fondos necesarios y comprar el material médico indispensable.

Alejandro Beccaria sufrió una caída desde el techo de su vivienda y debió permanecer internado durante más de dos meses. El hombre contrajo bacterias intrahospitalarias durante su estadía en el hospital que agravaron su cuadro y complicaron su recuperación.

Raquel, su esposa, habló con el medio "Radio FMQ" sobre la difícil situación que atraviesa su familia. La mujer explicó que necesitan conseguir una prótesis para que Alejandro pueda sanar las fracturas de sus costillas y evitar mayores complicaciones en uno de sus pulmones.

La prótesis requerida tiene un costo aproximado de 19 millones de pesos según el relato de Raquel. Ese monto resulta imposible de afrontar para la familia. La esposa decidió impulsar una cruzada solidaria para reunir el dinero y conseguir el material cuanto antes ante la demora en la provisión por parte de IOMA.

La situación genera preocupación entre los allegados del vecino. El acceso a la prótesis resulta fundamental para que Alejandro continúe con su tratamiento y mejore su estado de salud.

Los familiares y amigos apelan a la solidaridad de la comunidad para conseguir los recursos que permitan afrontar el costo de la prótesis mientras esperan una respuesta de la obra social bonaerense.

Los interesados en colaborar pueden realizar aportes al alias vida.ale.beccaria, a nombre de Raquel Soledad Balderrama. Las personas también pueden comunicarse al teléfono 11-3201-1004, perteneciente a Raquel.