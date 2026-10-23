Cayó el taxista narco de Berazategui que vendía cocaína a domicilio en Hudson

Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Berazategui 4ª detuvo a un taxista acusado de comercializar estupefacientes bajo la modalidad delivery en el barrio Pueblo Nuevo de Hudson, en Berazategui, tras un allanamiento ejecutado este miércoles en su domicilio de la calle 166 donde los efectivos secuestraron 55 dosis de cocaína y un teléfono celular.

La investigación judicial comenzó a partir de diversas denuncias vecinales y tareas de campo que permitieron registrar filmaciones y documentar una compra previa de drogas. El sospechoso utilizó un automóvil de alquiler como pantalla para circular por la zona y concretar las entregas clandestinas a sus clientes.

La Unidad Funcional de Instrucción N.º 20 de Quilmes dispuso la inmediata aprehensión del imputado y ordenó el secuestro de todos los elementos probatorios encontrados. La fiscalía caratuló la causa judicial como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización bajo los términos de la Ley 23.737, mientras las autoridades continúan con las pericias para identificar a posibles cómplices en la región.