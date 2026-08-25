Cayó en Quilmes el delincuente que encañonó a una empleada para robar una joyería

Los efectivos policiales detuvieron a un hombre de 28 años mediante tres allanamientos simultáneos ejecutados en distintas viviendas del partido de Quilmes. El imputado cayó tras una investigación iniciada por el violento asalto a una reconocida joyería el pasado 20 de julio en el centro de Lanús. El sujeto integraba la peligrosa banda armada que amenazó a una joven trabajadora para sustraer alhajas y relojes de alto valor.

El episodio delictivo ocurrió cuando tres hombres armados irrumpieron en el comercio de Lanús. Los asaltantes amedrentaron y encañonaron a una empleada de 23 años para apoderarse de la valiosa mercadería exhibida en las vitrinas. La banda concretó la fuga del lugar a bordo de una motocicleta a alta velocidad.

Los investigadores analizaron las imágenes tomadas por el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Lanús y por los dispositivos privados de la zona. El relevamiento de los videos y el trabajo de campo de la policía permitieron individualizar a los sospechosos y ubicar los domicilios donde se ocultaban.

La titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Número 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, Yanina Estévez, reunió las pruebas y solicitó las órdenes de allanamiento y detención al Juzgado de Garantías. Los uniformados irrumpieron en las fincas de Quilmes y concretaron la captura de uno de los principales acusados del atraco.

El segundo prófugo sobre quien pesa una orden de detención efectiva no se encontraba en las viviendas registradas durante las inspecciones. Las fuerzas de seguridad mantienen los operativos operativos para dar con el paradero de los restantes integrantes de la organización delictiva.