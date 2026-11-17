Efectivos policiales detuvieron este lunes a los menores responsables del robo cometido en una heladería de Quilmes mediante un operativo coordinado entre las fuerzas de seguridad y el Centro de Monitoreo del municipio, luego de que las cámaras de seguridad registraran la huida de los sospechosos tras el asalto perpetrado en la intersección de las calles Colón y Brown.

Los jóvenes autores del ilícito cayeron arrestados a pocas cuadras del lugar del hecho en momentos donde numerosos estudiantes secundarios celebraban las actividades del denominado "último último día". Las cámaras comunales permitieron reconstruir con precisión el recorrido exacto de la fuga de los sospechosos por las calles de la zona céntrica.

Las autoridades policiales trasladaron inmediatamente a los menores aprehendidos hasta la sede de la fiscalía correspondiente para iniciar los trámites procesales de rigor. Los funcionarios judiciales determinaron que los sospechosos permanecerán detenidos y a total disposición de la justicia de menores.

Voceros del gobierno comunal confirmaron que las áreas de seguridad, niñez y educación convocarán de manera urgente a las familias de los jóvenes involucrados. Los equipos interdisciplinarios municipales implementarán un abordaje integral para contener la situación de los menores tras el violento episodio delictivo.