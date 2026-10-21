Cayó "Ladrillo" en Berazategui: El narco rosarino vinculado a Los Monos

Las Tropas de Operaciones Especiales de Santa Fe y la DDI de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a Gonzalo Nicolás R., alias "Ladrillo", de 32 años, durante un allanamiento ejecutado este martes en la calle 141 al 300 de la localidad de Berazategui, en el marco de una causa judicial por asociación ilícita y narcotráfico que dirige el fiscal Franco Miatello de Rosario.

El operativo conjunto concretó la captura del sospechoso por orden de la Justicia santafesina tras un paciente seguimiento de sus movimientos. Las brigadas policiales irrumpieron en el domicilio de Berazategui y redujeron al imputado sin ofrecer resistencia. Los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares en el lugar del procedimiento para someterlos a peritajes informáticos destinados a dilucidar sus comunicaciones recientes.

Los fiscales vinculan directamente al detenido con la actividad narcocriminal que opera en los barrios de las zonas sur y oeste de la ciudad de Rosario, específicamente en Las Flores, La Granada, Vía Honda y Triángulo y Moderno. Los pesquisas también analizan su participación en múltiples hechos de amenazas agravadas con mensajes intimidatorios que lo relacionan estrechamente con la banda criminal Los Monos.

Las autoridades judiciales trasladaron al aprehendido hacia la base operativa de las Tropas de Operaciones Especiales para cumplir los trámites legales correspondientes. El recluso aguarda su traslado definitivo a un establecimiento penitenciario provincial bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción número 2 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone.