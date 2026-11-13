Cayó "Milhouse" acusado de robar camionetas 4x4 en Bernal y subía los videos a TikTok

La investigación policial vinculó formalmente a los sospechosos con al menos dos robos violentos de rodados cometidos durante el mes de octubre en la región sur del Gran Buenos Aires. Los delincuentes interceptaban a sus víctimas mediante amenazas con armas de fuego, sustraían los vehículos de gran porte y los ocultaban temporalmente en distintos puntos de la zona antes de concretar su venta a otras organizaciones criminales.

Los efectivos policiales lograron identificar a los principales sospechosos gracias al análisis exhaustivo de un perfil público en la plataforma digital TikTok, donde los implicados publicaban videos desafiantes conduciendo camionetas a máxima velocidad por las calles del distrito. Una de las grabaciones exhibía de manera clara una Ford Territory robada, lo que permitió a los investigadores avanzar de forma certera en la identificación y posterior ubicación de los autores materiales.

La Unidad Funcional de Instrucción interviniente ordenó la ejecución de tres procedimientos de allanamiento simultáneos que culminaron con la captura del presunto líder de la banda, imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda. Durante los operativos, el personal policial secuestró un arma de fuego y numerosas llaves codificadas correspondientes a vehículos de alta gama.

Por su parte, el adolescente de quince años involucrado en los hechos quedó preventivamente a disposición de las autoridades del Fuero Penal Juvenil para determinar su grado de participación en los delitos investigados. Los investigadores continúan con las tareas de rastrillaje orientadas a desbaratar por completo el resto de la red delictiva.