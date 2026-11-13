Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Cayó "Milhouse" acusado de robar camionetas 4x4 en Bernal y subía los videos a TikTok

Un joven de dieciocho años apodado "Milhouse" y un cómplice menor de edad fueron detenidos este miércoles 11 de noviembre de 2026 tras realizar tres allanamientos policiales en la localidad quilmeña de Bernal, acusados de integrar una peligrosa banda delictiva dedicada al robo a mano armada de camionetas de alta gama que luego presumían en redes sociales.

Por Redacción

La investigación policial vinculó formalmente a los sospechosos con al menos dos robos violentos de rodados cometidos durante el mes de octubre en la región sur del Gran Buenos Aires. Los delincuentes interceptaban a sus víctimas mediante amenazas con armas de fuego, sustraían los vehículos de gran porte y los ocultaban temporalmente en distintos puntos de la zona antes de concretar su venta a otras organizaciones criminales.

Los efectivos policiales lograron identificar a los principales sospechosos gracias al análisis exhaustivo de un perfil público en la plataforma digital TikTok, donde los implicados publicaban videos desafiantes conduciendo camionetas a máxima velocidad por las calles del distrito. Una de las grabaciones exhibía de manera clara una Ford Territory robada, lo que permitió a los investigadores avanzar de forma certera en la identificación y posterior ubicación de los autores materiales.

La Unidad Funcional de Instrucción interviniente ordenó la ejecución de tres procedimientos de allanamiento simultáneos que culminaron con la captura del presunto líder de la banda, imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego y en poblado y en banda. Durante los operativos, el personal policial secuestró un arma de fuego y numerosas llaves codificadas correspondientes a vehículos de alta gama.

Por su parte, el adolescente de quince años involucrado en los hechos quedó preventivamente a disposición de las autoridades del Fuero Penal Juvenil para determinar su grado de participación en los delitos investigados. Los investigadores continúan con las tareas de rastrillaje orientadas a desbaratar por completo el resto de la red delictiva.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?