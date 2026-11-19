El operativo coordinado contra el abuso sexual infantil dejó tres detenidos y numerosos secuestros en la zona sur durante una jornada de allanamientos simultáneos que sacudió a Quilmes y Berazategui.

Los equipos de investigación realizaron dieciséis allanamientos en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela y Gorina mediante un despliegue coordinado de fuerzas de seguridad este miércoles 18 de noviembre de 2026 en la zona sur del Gran Buenos Aires y una unidad penitenciaria.

Cinco de los procedimientos se concretaron en Berazategui, cinco en Florencio Varela, cinco en Quilmes y uno en Gorina, este último dentro de una unidad penitenciaria. La investigación regional estuvo a cargo del fiscal Daniel Ichazo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 descentralizada de Berazategui, dependiente del Departamento Judicial de Quilmes. Diversos juzgados de Garantías autorizaron estas medidas dentro de causas por presunta producción, comercialización y tenencia de material de abuso sexual infantil.

La intervención formó parte de la octava edición de la Operación Provincial Protección de las Infancias, un despliegue de alcance provincial que abarcó ciento treinta y seis allanamientos simultáneos y coordinados en setenta y cinco localidades bonaerenses. El operativo provincial dejó dieciséis personas detenidas, ciento veintitrés personas identificadas y siete posibles víctimas. El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires impulsó esta acción a través de fiscales especializados en grooming, ciberpedofilia y abuso sexual infantil. La coordinación general correspondió al Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Ciberpedofilia y Grooming, dependiente de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General, en conjunto con los fiscales especializados en la materia.

Tres hombres resultaron aprehendidos como consecuencia de los operativos en la zona sur: dos hombres de treinta y seis y cincuenta y seis años quedaron detenidos en actuaciones que llevó adelante Cibercrimen Berazategui y un tercer hombre cayó en los procedimientos de Quilmes. Otras siete personas recibieron la notificación de la formación de la causa en relación con estos procedimientos.

Los agentes secuestraron once teléfonos celulares, chips de telefonía, cinco dispositivos de almacenamiento y una computadora de escritorio, además de otros elementos de interés investigativo, en los allanamientos de Berazategui, Florencio Varela y Gorina. Por su parte, las fuerzas incautaron teléfonos celulares y un disco rígido en Quilmes, donde la revisión de los equipos arrojó resultados de interés vinculados con cuentas bajo investigación.

La identificación de tres menores de edad como presuntas víctimas de abuso sexual infantil en línea constituyó uno de los hallazgos más graves del operativo, motivo por el cual las autoridades mantienen sus identidades bajo estricta reserva. Personal de la Unidad Forense de Investigación Digital participó en el peritaje de los elementos secuestrados e incorporados a los expedientes. Las fiscalías intervinientes continúan con las investigaciones y profundizan el análisis del material incautado para establecer las responsabilidades penales correspondientes.