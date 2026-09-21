Celebrarán el 75º aniversario del barrio La Paz

El Municipio de Quilmes celebrará el 75º aniversario del barrio La Paz con un gran evento público que incluirá desfile cívico, feria gastronómica y shows musicales con entrada libre y gratuita. La jornada central ocurrirá el próximo domingo 27 de septiembre a partir de las 10 horas en la intersección de las avenidas Eva Perón y Néstor Kirchner. Las autoridades locales organizaron el festejo en conjunto con la Comisión de Festejos del barrio para el disfrute de toda la comunidad.

El desfile institucional, cívico y tradicionalista iniciará la jornada del domingo a las 10 horas en el cruce de las avenidas Eva Perón (892) y Néstor Kirchner (ex Santa Fe). Las escuelas locales, los clubes de la zona, los Bomberos Voluntarios, los Veteranos de Guerra y los centros tradicionalistas marcharán ante el público presente.

La feria gastronómica y de emprendedores funcionará desde las 11 hasta las 23 horas sobre las principales avenidas. Los puestos ofrecerán productos artesanales y opciones culinarias con precios accesibles para las familias del distrito.

El escenario principal estará ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner entre las calles 893 y 894. Una amplia grilla de artistas locales ofrecerá espectáculos en vivo a lo largo de toda la jornada. Los grupos Los Duendes y Sudestada Brass Band Ensamble, Indómito, Aniquilan, Haleron, La Chueca, Los Wines, Los Amigos del Folclore, Los Camperos del Litoral, Gaiah, Tato Encina, El secreto 90, La Nueva la Historia Continúa, Agustina Maidana, El Sexteto de Erik, La 24, El Pela Cuartetero, y Ale Vega junto a Juan Manuel subirán a las tablas durante la tarde.

El cierre musical de la noche estará a cargo de la banda de cumbia Orquesta Kaluqueña. La agrupación brindará un recital en vivo dentro del marco del Festival Somos Quilmes para finalizar las celebraciones.

Las actividades conmemorativas comenzarán durante los días previos al evento central. Un Encuentro Ecuménico tendrá lugar el miércoles 23 a las 18 horas en la Iglesia El Poder de Dios, ubicada en Scalabrini Ortiz 1398 del barrio Dos Avenidas. La Parroquia Itatí, situada en Monseñor Angelelli entre Eva Perón y 893, albergará una Peña comunitaria el viernes 25 a las 19 horas.

El Municipio desplegará operativos de seguridad, fiscalización y limpieza en todo el perímetro durante el desarrollo de los festejos.