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Quilmes-Hudson-Berazategui

Celebrarán el Día de la Primavera en el vivero municipal Don Bosco

Por Redacción

El Municipio de Quilmes celebrará el Día de la Primavera con un evento especial este domingo 27 de septiembre desde las 14 horas en el Vivero Municipal Yolanda Ortiz de Don Bosco. La gestión local organizó una jornada cultural, ambiental y recreativa al aire libre para recibir la estación primaveral con toda la comunidad en el predio ubicado sobre la calle Agustín Bardi, entre Carabelas y Doctor Arturo Illia.

La programación oficial incluirá múltiples propuestas artísticas diseñadas para el entretenimiento del público asistente. Artistas locales ofrecerán shows musicales en vivo sobre el escenario principal durante toda la tarde. Los más pequeños disfrutarán también de espectáculos infantiles de títeres en un espacio acondicionado para la familia.

El personal especializado del área ambiental dictará charlas educativas e informativas a lo largo de la jornada. Estas capacitaciones buscarán promover el cuidado del ecosistema y difundir el conocimiento sobre la flora nativa del distrito.

Los asistentes recorrerán una amplia feria de emprendedores con productos elaborados por vecinos de la zona. El evento sumará además un sector gastronómico con variados carros de comida y entregará obsequios a los presentes para acompañar el festejo institucional.

La actividad municipal busca consolidar un punto de encuentro comunitario para aprovechar los espacios verdes del partido. Las autoridades comunales invitaron a la población a compartir esta propuesta libre y gratuita para dar la bienvenida a la primavera.

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