Chocó un auto estacionado en Bernal Oeste y escapó sin dejar datos

Una vecina de Bernal Oeste busca intensamente a los ocupantes de un Peugeot negro tras sufrir el impacto de su vehículo estacionado durante la madrugada del domingo en la calle Caviglia, entre Bragado y Zeballos. El hecho ocurrió cerca de la 1.30 de la mañana en dicha localidad del partido de Quilmes. El automovilista responsable colisionó la unidad y huyó rápidamente de la escena sin aportar ninguna información de contacto.

La secuencia duró apenas unos instantes frente al domicilio de la víctima. El rodado involucrado impactó con fuerza contra la estructura del coche estacionado y detuvo su marcha metros adelante.

Los ocupantes del Peugeot negro descendieron del habitáculo para evaluar el estado de la carrocería. La damnificada señaló que los involucrados observaron los daños provocados durante diez a quince segundos. Luego, los sospechosos abordaron nuevamente el vehículo y escaparon del lugar con rumbo desconocido.

La dueña del automóvil afectado inició una desesperada búsqueda en el barrio y solicitó la ayuda de la comunidad para identificar a los responsables. Los vecinos de la zona revisan las cámaras de seguridad públicas y privadas para rastrear la patente del rodado prófugo.

La víctima pidió que cualquier testigo con información sobre el siniestro se comunique a través de la cuenta de Instagram @marilynrios32 o al número telefónico 1168272044. La investigación busca reconstruir el trayecto de fuga para aportar las pruebas correspondientes ante las autoridades.