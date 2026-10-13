Chofer arrastró a ladrones en moto y esquivó una balacera fatal en Bernal Oeste

Un chofer de aplicación sufrió un violento intento de asalto cometido por dos ladrones en moto el pasado lunes en la intersección de las calles Misiones y General Álvarez de Bernal Oeste, cuando la víctima realizó una maniobra marcha atrás para escapar, arrastró la moto de los ladrones durante varios metros y evitó un robo armado. Los delincuentes interceptaron al trabajador con intenciones de sustrarerle el vehículo particular en plena vía pública. La situación límite obligó al conductor a reaccionar de forma inmediata para poner su vida a resguardo.

La maniobra defensiva del chofer provocó que el rodado de los asaltantes quedara atrapado bajo la carrocería del automóvil. Los criminales respondieron a la frustración del robo con una violenta agresión armada contra la víctima.

Los atacantes efectuaron tres disparos de arma de fuego directamente hacia la posición del conductor. Ninguno de los proyectiles alcanzó el cuerpo del trabajador gracias a la rápida aceleración del vehículo. La víctima logró alejarse del lugar de los hechos ilesos y sin registrar lesiones de gravedad.

Los delincuentes comprobaron la destrucción total de su medio de transporte tras la huida del automovilista. Los sospechosos abandonaron la motocicleta inutilizada sobre el asfalto de la zona oeste del distrito quilmeño. Las fuerzas de seguridad locales iniciaron las averiguaciones correspondientes para identificar y detener a los autores materiales del hecho.