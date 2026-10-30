Chófer escapa de un control y marca 1,62 de alcoholemia en Quilmes

Un automovilista protagonizó una peligrosa fuga este viernes por la mañana en el centro de Quilmes tras ignorar una orden de detención del personal de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, circuló a alta velocidad por las calles céntricas e intentó eludir a los inspectores hasta que los efectivos policiales lograron interceptarlo en el cruce de las calles Cevallos y Alberdi.

El dramático episodio comenzó sobre la calle Conesa, entre Lavalle y Moreno, cuando los inspectores municipales intentaron detener la marcha del rodado durante un operativo preventivo de rutina. El conductor hizo caso omiso a la señal de alto y aceleró de manera imprudente para escapar del lugar.

Los agentes de tránsito iniciaron un seguimiento preventivo a distancia mientras informaron las características del vehículo a los móviles policiales para coordinar el operativo cerrojo. La persecución finalizó varias cuadras más adelante, cuando la policía logró bloquear el paso del automovilista en la intersección de Cevallos y Alberdi.

Los oficiales realizaron el test de alcoholemia correspondiente al conductor en el lugar del operativo. El aparato medidor arrojó un resultado positivo de 1,62 gramos de alcohol por litro de sangre, un nivel que triplicaba el límite legal permitido para manejar.

Las autoridades municipales procedieron al secuestro inmediato del vehículo y derivaron el rodado hacia el playón municipal. El personal de tránsito retuvo la licencia de conducir del infractor, quien quedó a disposición de los tribunales de faltas locales por las graves infracciones cometidas.