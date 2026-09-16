Choque en Donato Álvarez deja dos personas internadas

Un automóvil y una motocicleta colisionaron sobre la avenida Donato Álvarez y la calle 809 en Quilmes Oeste durante este martes. El accidente vial ocurrió cuando ambos vehículos impactaron en la intersección vial y provocó heridas graves en los dos ocupantes del rodado menor. Personal del SAME asistió a las víctimas en el lugar del hecho y las trasladó de urgencia hacia el hospital local.

El siniestro movilizó a varios organismos de asistencia del distrito. Una dotación de Bomberos Voluntarios, agentes de Defensa Civil y efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires acudieron a la escena para coordinar el tránsito y brindar auxilio a las víctimas.

Los dos heridos viajaban a bordo de la motocicleta en el momento del impacto. Los socorristas constataron que una mujer presentaba abundante sangrado en la zona de la colisión, motivo por el cual solicitaron refuerzos médicos con prioridad.

El personal sanitario implementó un operativo de evacuación en dos etapas. La primera ambulancia del SAME trasladó a un hombre hacia el Hospital Iriarte de Quilmes. Instantes después, una segunda unidad médica llegó al cruce de Donato Álvarez y transportó a la mujer lesionada al mismo centro de salud.

Las autoridades policiales no informaron detalles sobre la mecánica precisa de la colisión. Tampoco trascendió el parte médico actualizado sobre la evolución de los pacientes ingresados en el nosocomio quilmeño.