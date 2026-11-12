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Quilmes-Hudson-Berazategui

Clausuran el Registro Automotor Nº 1 de Quilmes

Por Redacción

El Ministerio de Justicia de la Nación ordenó el cierre definitivo del Registro Automotor N.º 1 de la localidad bonaerense de Quilmes mediante la publicación de la Resolución 538/2026, la cual estableció un plazo estricto de sesenta días hábiles para ejecutar la medida gubernamental que afecta directamente la atención de los trámites de los vecinos.

La dependencia afectada funciona habitualmente en el edificio ubicado sobre la calle Manuel Quintana al 616. La disposición ministerial alcanza de manera simultánea a un total de setenta y dos oficinas registrales distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional.

Los conductores sufren una gran incertidumbre debido a la suspensión de las operaciones habituales. La dependencia estatal centraliza las gestiones vinculadas con las transferencias de vehículos, las inscripciones de automotores y las denuncias de venta obligatorias.

Los funcionarios nacionales no comunicaron todavía la fecha exacta en la cual se producirá la clausura definitiva de la oficina quilmeña. Las autoridades tampoco informaron cuáles serán los registros seccionales alternativos que absorberán los legajos y los dominios de los vehículos radicados en la zona.

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