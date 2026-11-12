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Quilmes-Hudson-Berazategui

Colecta voluntaria de sangre mirando el río en Quilmes

El Instituto de Hemoterapia bonaerense organizará una colecta voluntaria este sábado en el Pejerrey Club de Quilmes para fomentar la donación.

Por Redacción

El Instituto de Hemoterapia bonaerense organizará una colecta voluntaria de sangre el próximo sábado 14 de noviembre entre las 9 y las 11 en el histórico Pejerrey Club ubicado en la esquina de las avenidas Cervantes e Isidoro Iriarte de la localidad de Quilmes.

La iniciativa comunitaria formará parte del programa oficial de actividades diagramado por el gobierno provincial durante todo noviembre para conmemorar el Día Nacional de las y los Donantes Voluntarios de Sangre, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Las autoridades sanitarias recordaron los requisitos básicos indispensables para todos los vecinos que deseen participar de la jornada solidaria. Los voluntarios deberán concurrir obligatoriamente con el documento nacional de identidad o cualquier otro soporte legal que acredite fehacientemente su identidad personal.

El organismo provincial solicitó además que los asistentes gocen de buena salud general y superen los cincuenta kilogramos de peso corporal. Los especialistas recomendaron desayunar liviano previamente y consumir abundante agua antes de realizar la extracción sanguínea.

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