Colectivo de MOQSA se prendió fuego por completo en Quilmes centro

Un principio de incendio en un colectivo de la línea 159 de la empresa MOQSA generó momentos de máxima tensión este domingo por la tarde en la intersección de las calles Yrigoyen y Garibaldi, en pleno centro de Quilmes, luego de que el foco ígneo comenzara de manera repentina y fuera combatido a tiempo por los bomberos sin registrar víctimas.

El episodio provocó una gran preocupación entre los pocos pasajeros que viajaban a bordo y los transeúntes que circulaban por la zona comercial. Las llamas encendieron las alarmas de inmediato, pero la rápida detección del problema evitó que el fuego se extendiera por toda la unidad de transporte.

Los Bomberos Voluntarios de Quilmes acudieron con urgencia al lugar tras recibir el aviso correspondiente. Los agentes trabajaron de manera eficiente para controlar la situación y enfriar la zona afectada.

Los pasajeros descendieron del vehículo por sus propios medios y sin sufrir ningún tipo de lesiones. Las autoridades confirmaron que no hubo que lamentar heridos y que la circulación vehicular se normalizó tras el operativo de seguridad.