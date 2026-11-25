El Tribunal Oral N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes condenó a 14 años de prisión a Lucas González por el homicidio de Ezequiel “Chiri” Saraspe mediante un fallo judicial dictado tras el juicio oral en el tribunal quilmeño sobre el hecho ocurrido en julio de 2025 en la localidad de Bernal.

Los jueces encuadraron el delito dentro de la figura legal de homicidio simple con este monto de pena. Los magistrados se apartaron del planteo que la representación de la familia de la víctima presentó durante la etapa de prueba.

La querella, a cargo de la doctora Ema Sanguina, solicitó el cambio de calificación legal a homicidio agravado por alevosía tras las declaraciones testimoniales del debate. El artículo 80, inciso 2 del Código Penal contempla esta figura agravada y prevé la prisión perpetua como única sanción posible.