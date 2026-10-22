Condenan a un abuelo perverso a 8 años de cárcel en Berazategui tras desgarrador fallo

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Quilmes condenó a ocho años de prisión a Juan Carlos Ayala, de 70 años, por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia, durante este miércoles en los tribunales locales de la mencionada jurisdicción, tras un hecho aberrante cometido contra la nieta de su pareja en una vivienda de Berazategui en enero de 2025.

La fiscal de Juicio, María de los Ángeles Attarian Mena, solicitó la pena de ocho años de reclusión y reclamó la detención inmediata del acusado durante la etapa de alegatos, debido a que el imputado llegó al debate oral en libertad. Por el contrario, el defensor oficial Santiago Romero exigió la absolución al argumentar la supuesta inocencia de su defendido ante los magistrados.

Los jueces evaluaron las pruebas presentadas y dieron a conocer el veredicto condenatorio este miércoles, lo que motivó el arresto instantáneo de Juan Carlos Ayala dentro de la propia sala de audiencias. La madre de la menor descubrió la situación aberrante en el año 2025, interrumpió el ultraje y presentó la denuncia formal que impulsó la investigación penal hasta el juicio definitivo.