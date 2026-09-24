Condenaron a 10 años y 6 meses de prisión al acusado de grooming y quedó detenido

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes condenó este miércoles a 10 años y 6 meses de prisión a Ariel Alfredo Gómez tras hallarlo culpable de los delitos de grooming, corrupción de menores y suministro de material pornográfico. Los jueces ordenaron la inmediata detención del acusado dentro de la misma sala de audiencias luego de la lectura del fallo. Las autoridades judiciales comprobaron que el imputado extorsionó a su sobrina menor de edad a través de la aplicación WhatsApp durante los traslados diarios desde Berazategui hasta la escuela.

El condenado se desempeñaba como techista, tiene 64 años de edad, nació en la provincia de Chaco y residía en el partido de Berazategui. Gómez afrontó el debate oral en condición de libertad hasta el momento de la sentencia. La fiscal de juicio María de los Ángeles Attarian Mena solicitó una pena de 12 años de prisión y requirió la captura inmediata del imputado en caso de un veredicto condenatorio.

La investigación penal demostró que el hombre utilizaba su automóvil particular para trasladar a la víctima hasta la institución educativa. El acusado ejerció constantes intimidaciones y amenazas contra la niña para exigirle el envío de imágenes de sus partes íntimas. El imputado también remitió material pornográfico y fotografías personales a través de mensajes de texto.

Los peritos informáticos analizaron exhaustivamente el contenido de los teléfonos celulares y las conversaciones mantenidas entre las partes. La fiscalía determinó que los actos del agresor vulneraron el desarrollo psicosexual de la víctima de manera grave.

Ariel Alfredo Gómez hizo uso de la palabra antes de la deliberación de los magistrados para manifestar su arrepentimiento. El imputado declaró que no comprendía lo que le sucedía en aquel momento y pidió disculpas ante el tribunal.

Los jueces del TOC N° 1 dictaron la sentencia absolutoria de dudas e impusieron la pena de 10 años y 6 meses de cárcel. Los agentes de seguridad esposaron al condenado en el recinto y lo trasladaron hacia una dependencia policial para iniciar el cumplimiento de la condena.