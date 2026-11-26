El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Quilmes condenó el miércoles 25 de noviembre de 2026 a Juan Antonio V., de 39 años, a 3 años y 6 meses de prisión por abuso sexual simple agravado contra su hija de 7 años mediante un fallo dictado en el debate oral tras un hecho ocurrido en la vivienda que ambos compartían en Berazategui.

La fiscal de Juicio María de los Ángeles Attarian Mena solicitó durante los alegatos una pena de 4 años de prisión y requirió la inmediata detención del imputado en caso de una condena.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de la madre de la niña, quien declaró que su hija le contó una situación de abuso por parte de su padre. La menor también habría dicho durante el proceso que su padre le regaló una bicicleta “para que lo perdone”.

La niña tuvo durante el proceso la representación de la letrada Silvina Benko, Abogada del Niño de la provincia de Buenos Aires.

El defensor oficial Santiago Romero asistió al acusado durante el juicio y pidió que, en caso de una condena, Juan Antonio V. cumpliera la pena en arresto domiciliario. El Tribunal rechazó ese pedido.

El hombre fue esposado en la planta baja de los Tribunales Penales de Quilmes tras la lectura del veredicto y el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) lo trasladó a una unidad carcelaria para quedar detenido.