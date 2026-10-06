Condenaron en Quilmes a policía de Lanús por tenencia de material de abuso sexual infantil

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Quilmes condenó a cuatro años de prisión e instruyó la detención inmediata de Joan Cristian Solano Garnica durante el mediodía de este viernes en los tribunales locales. Los jueces impusieron la pena efectiva al efectivo de la Policía Local de Lanús por la distribución y tenencia de material de abuso sexual infantil tras comprobar el uso de su conexión de Internet en la localidad de Ezpeleta. El agente llegó al juzgado en libertad pero la policía concretó su arresto en la misma sala de audiencias tras la lectura del veredicto.

La fiscal de juicio María de los Ángeles Attarian Mena sostuvo la acusación contra el policía de 32 años domiciliado en el partido de Quilmes. La fiscalía probó que el acusado utilizó cuentas de Facebook vinculadas a su correo electrónico y número telefónico para difundir el contenido ilícito.

La causa acreditó un primer episodio registrado el 30 de marzo de 2024. El imputado envió dos videos con representaciones de menores de edad en contextos de violencia sexual a través de la aplicación Facebook Messenger desde su domicilio en Ezpeleta.

El personal policial realizó un allanamiento en la vivienda del acusado el 12 de noviembre de 2024. Los efectivos secuestraron un teléfono celular y los peritos informáticos analizaron el contenido de la memoria interna. El informe técnico reveló la presencia de seis imágenes de abuso sexual infantil en el dispositivo.

Los peritos detectaron también un intercambio de mensajes de texto comprometedor en el teléfono del agente. El imputado manifestó en esas conversaciones la intención explícita de cometer abusos contra niñas de corta edad.

El juez Fernando Celesia encabezó el Tribunal que dictó la sentencia condenatoria. Los integrantes del cuerpo judicial no difundieron aún los fundamentos del fallo y darán a conocer los argumentos completos en los próximos días.