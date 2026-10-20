Confirman dos renuncias clave en la Justicia que sacuden al fuero local

El juez Marcelo Javier Goldberg y la fiscal María Clarissa Antonini presentaron sus renuncias formales a sus cargos en el Departamento Judicial Quilmes durante septiembre de 2026 a través de sendos decretos firmados por el gobernador Axel Kicillof. El magistrado del Juzgado de Garantías N° 3 dimitió por motivos particulares y la agente fiscal solicitó el cese de sus funciones con fines jubilatorios. La gobernación bonaerense oficializó ambas decisiones en el Boletín Oficial tras ratificar que ninguno de los funcionarios registraba procesos disciplinarios ni actuaciones en trámite en los organismos de control.

El gobernador Axel Kicillof aceptó la renuncia del juez Marcelo Javier Goldberg a través del Decreto N° 1872/2026, el cual tuvo su publicación en el Boletín Oficial este lunes 19 de octubre. El magistrado ejerció sus funciones al frente del Juzgado de Garantías N° 3 de Quilmes desde el 13 de enero de 2000 y formalizó su salida a partir del 21 de septiembre de este año por razones personales.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo provincial formalizó la salida de la fiscal María Clarissa Antonini mediante el Decreto N° 1268/2026, publicado el pasado 8 de septiembre. La funcionaria judicial se desempeñaba como agente fiscal del Departamento Judicial Quilmes desde el 29 de diciembre de 2005 y efectivizó su retiro a partir del 1° de septiembre de 2026 para acogerse al beneficio de la jubilación.

Los organismos competentes del Poder Judicial bonaerense informaron que ambos representantes de la ley no contaban con actuaciones ni expedientes de enjuiciamiento en trámite dentro del marco legal de control de magistrados. De esta manera, el Departamento Judicial de Quilmes concretó la baja administrativa de dos figuras históricas de sus tribunales en un mismo mes.