Consejo de la Magistratura: realizaron un encuentro con una candidata en Quilmes

La candidata Sandra Paris encabezó un encuentro informativo sobre las elecciones del Consejo de la Magistratura de la Nación durante este viernes 9 de octubre en la ciudad de Quilmes. El abogado Juan Jorge Villa impulsó la actividad en el marco de la campaña de la Lista 1 "Abogacía Federal" para presentar las propuestas electorales. La abogada dialogó con los profesionales del fuero local mediante una jornada de debate previo a los comicios fijados para el próximo 20 de octubre.

El letrado bernalense Juan Jorge Villa organizó la convocatoria con el propósito de fortalecer el espacio de intercambio profesional en el distrito. Los asistentes analizaron el escenario electoral y escucharon los principales ejes de la nómina.

La postulante integra la boleta junto a destacados juristas del ámbito académico y profesional. El Dr. Fernando Levene, la Dra. Alejandra Lázaro y el Dr. Eduardo Awad acompañan la nómina que competirá a nivel nacional.

Los organizadores informaron las normas para el día de los comicios. La votación se llevará a cabo entre las 9 y las 18 horas en la sede del Colegio de Abogados ubicada en la calle Colón 333.