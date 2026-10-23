Construyen un espacio cultural y educativo en Quilmes Oeste

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, anunció este jueves la construcción del nuevo Espacio Cultural y Educativo en Ciencia en el barrio La Paz, ubicado en la calle 802 entre Doctor Emilio Torre y 894, mediante una presentación oficial donde destacó el financiamiento municipal del proyecto.

La funcionaria municipal remarcó la importancia de garantizar el acceso a la educación y a la investigación para los jóvenes del distrito. La obra forma parte del Plan Bienal 2025-2027 y busca consolidar un modelo de inclusión estatal en los barrios populares.

El diseño del proyecto contempla la edificación de 460 metros cuadrados cubiertos en el predio del PROMEBA. Las instalaciones incluirán un aula de ciencias con capacidad para 30 personas, un salón de usos múltiples para actividades comunitarias y un sector destinado a exposiciones temporales y permanentes.

El secretario de Obras e Infraestructura, Ramiro Beltrani, explicó los detalles técnicos del establecimiento tecnológico. El edificio funcionará como un centro sustentable equipado con paneles solares para complementar el suministro eléctrico y un sistema de recolección de agua de lluvia destinado al riego.