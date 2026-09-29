El Municipio de Quilmes abrió este lunes la convocatoria de inscripción para incorporar agentes al Comando de Prevención Municipal a través de un formulario virtual. Las autoridades locales lanzaron esta búsqueda laboral en todo el distrito con vigencia hasta el próximo 30 de octubre inclusive. Esta nueva fuerza de seguridad contará con financiamiento íntegro de fondos municipales para reforzar los patrullajes.

Los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones obligatorias. Las pautas exigen la nacionalidad argentina nativa, naturalizada o por opción. Los interesados deben acreditar un domicilio real en el partido de Quilmes. La búsqueda contempla a personas con edades comprendidas entre los 21 y los 50 años, aunque este límite etario no reviste un carácter excluyente.

La convocatoria fija requisitos indispensables para los postulantes. La experiencia previa o formación en fuerzas de seguridad constituye una condición excluyente para los candidatos. Los aspirantes deben poseer además una licencia de conducir vigente, responder a las aptitudes psicofísicas evaluadas y no registrar antecedentes penales.

El Gobierno local no precisó la cantidad de agentes que integrarán la dotación. Las publicaciones oficiales tampoco detallaron la fecha exacta para el inicio de las tareas operativas o la modalidad horaria del servicio.

Los ciudadanos interesados completarán la solicitud en el sitio web de la comuna. El Municipio habilitó el número de WhatsApp 11 5035-8437 para responder dudas sobre el trámite. Los vecinos también podrán enviar consultas a la dirección de correo electrónico reclutamientocpmq@quilmes.gov.ar. El período de postulación finalizará el 30 de octubre.