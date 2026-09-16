La Asociación Cooperadora del Hospital Dr. Isidoro G. Iriarte de Quilmes entregó diez computadoras reacondicionadas a ocho áreas del establecimiento durante la jornada de hoy mediante una gestión ante la Fundación Equidad. La presidenta Sandra Torres encabezó la donación junto a la vicepresidenta Viviana Fourcade y la secretaria Andrea Grimaux para optimizar el trabajo diario del personal médico. Los equipos permitieron avanzar en la implementación de la Historia de Salud Integrada (HSI) y mejoraron el equipamiento de los distintos servicios del centro de salud.

La distribución de los dispositivos respondió a las demandas operativas de cada sector. La Guardia de Adultos recibió un equipo a cargo de la Dra. Karina Taborda. Las áreas de Oncología, Neumonología y el Consultorio 7 obtuvieron una computadora cada una, todas bajo la responsabilidad de la Dra. Claudia Rado. El sector de SAMO incorporó tres unidades, mientras que la oficina de Salud Digital sumó una, ambas áreas a cargo de Marcela Ledesma. El servicio de Vacunación sumó un equipo bajo la supervisión de Andrea León. Por último, el sector de Docencia e Investigación obtuvo una unidad a cargo de la Dra. Gabriela Abraham.

La incorporación tecnológica facilitó el proceso de digitalización en la institución pública quilmeña. La Dra. Karina Taborda destacó la posibilidad de cargar historias clínicas en la plataforma digital, procesar imágenes médicas y transmitir archivos para realizar interconsultas entre profesionales. El área de Docencia e Investigación reemplazó una terminal informática obsoleta para potenciar la capacitación, la formación y la producción de conocimiento científico dentro de la institución.

La obtención del equipamiento ocurrió a partir del trabajo conjunto entre la Cooperadora y la Fundación Equidad. Esta organización fomenta la inclusión digital y promueve la reutilización tecnológica desde el año 2001. La entidad recupera computadoras en desuso, reacondiciona los componentes informáticos y los distribuye en instituciones sociales, escuelas y hospitales públicos.

Las autoridades del establecimiento resaltaron la importancia de establecer convenios institucionales para conseguir recursos materiales. Cada una de las diez computadoras cumplirá un rol específico en las áreas asignadas para agilizar la gestión de datos sanitarios y optimizar las tareas de los profesionales.

La presidenta Sandra Torres valoró la concreción de la entrega al cierre del acto. La representante institucional agradeció el apoyo de la Fundación Equidad y remarcó el valor funcional de cada terminal para las tareas cotidianas. Torres ratificó el compromiso de la Cooperadora para continuar con las gestiones ante diversas entidades y asegurar la llegada de insumos a los sectores con mayores necesidades del hospital.