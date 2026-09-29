Cooperadora del Hospital Iriarte recuperó una ambulancia

La Asociación Cooperadora del Hospital Iriarte reparó una ambulancia fuera de servicio tras financiar el arreglo completo de la mecánica del vehículo durante esta última semana en Quilmes. Los mecánicos del taller Maxi Power arreglaron el embrague y la pata de motor de la unidad Fiat Ducato mediante una tarifa solidaria. Esta acción devolvió un recurso vital a la red sanitaria pública para acelerar la capacidad de respuesta frente a las emergencias médicas de la población.

La presidenta Sandra Torres lideró la iniciativa desde la comisión directiva del nosocomio. La referente institucional destacó la importancia del trabajo coordinado con la comunidad para responder a las necesidades urgentes del centro de salud.

Los especialistas realizaron las tareas de mantenimiento en el local ubicado sobre la calle Irala al 1959 en Quilmes Oeste. Los dueños del taller mecánico aplicaron un descuento especial en el costo del servicio para cuidar los fondos de la entidad organizadora.

Las autoridades de la cooperadora inspeccionaron la finalización de las obras mecánicas en el establecimiento técnico. La titular Sandra Torres acudió a la revisión acompañada por la vicepresidenta Viviana Fourcade y la secretaria Andrea Grimaux.

El Hospital Zonal General de Agudos Dr. Isidoro Iriarte integra la red oficial de la Provincia de Buenos Aires. La reincorporación de esta unidad operativa mejorará la logística del traslado de pacientes dentro del distrito y en las zonas aledañas.

Los miembros de la mesa ejecutiva sostienen una búsqueda constante de recursos a través de aportes privados y vecinos solidarios. Cada reducción de gastos en los arreglos permite destinar dinero hacia otras falencias edilicias o de insumos del edificio.

Los representantes del organismo renovaron la convocatoria abierta a comerciantes y profesionales de la región. El equipo de trabajo busca sumar colaboradores para financiar proyectos futuros y potenciar el equipamiento médico del establecimiento.