Cortan la calle en Quilmes por el arresto de un acusado de homicidio

Familiares y allegados de Dylan Kloss realizaron este lunes por la mañana una fuerte protesta con interrupción del tránsito vehicular sobre la avenida Hipólito Yrigoyen frente a los Tribunales de Quilmes para exigir la inmediata liberación del joven de 21 años, quien permanece detenido acusado de participar en el asalto y homicidio de la vecina Zoraida Angélica Suárez Medrano ocurrido en la localidad de Ezpeleta.

La movilización comenzó cerca de las 11 cuando los manifestantes bloquearon los carriles de circulación frente al palacio judicial para visibilizar su reclamo público. Los allegados al sospechoso sostuvieron firmemente ante los medios presentes que el muchacho es inocente y aseguraron que no se encontraba en el lugar de los hechos al momento del crimen.

La captura del joven se concretó días atrás cuando los efectivos policiales montaron una vigilancia encubierta en una barbería situada en las calles Bahía Blanca y República de Francia, en la zona de Ezpeleta Oeste. Los investigadores judiciales de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, bajo las directivas de la fiscal Karina Gallo, identificaron al sospechoso mediante el análisis exhaustivo de las cámaras de seguridad municipales de Quilmes y Berazategui.

El expediente judicial detalla que el homicidio investigado sucedió en una finca situada en la calle Baradero al 4500 de Ezpeleta, donde cuatro delincuentes armados con chalecos tácticos similares a los policiales ingresaron por la parte trasera simulando un falso allanamiento. En medio del violento asalto, la víctima fatal intentó defender a un familiar y recibió un disparo mortal en la zona de la axila izquierda antes de que los ladrones escaparan con dos celulares y una bicicleta.

El trabajo investigativo conjunto de la DDI de Quilmes y el Grupo Táctico Operativo permitió rastrear un automóvil Volkswagen Gol Trend gris utilizado por la banda. Los peritos determinaron que el mismo vehículo participó en otro intento de robo posterior en una finca ubicada entre las calles 10 y 110, donde los sospechosos efectuaron disparos para cubrir su fuga tras hallar resistencia.

La fiscalía logró detener previamente a Cristian Alejandro Duarte, alias "El Negro", durante una serie de allanamientos donde secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros, municiones, chapas patentes y el automóvil involucrado. Mientras la causa avanza bajo la carátula de homicidio en ocasión de robo, los tribunales mantienen vigente una orden de captura contra un tercer prófugo que frecuentaría la zona de Berazategui, mientras los familiares de Kloss continúan con sus reclamos de justicia.