AySA informó que la empresa realiza trabajos de emergencia en la red este jueves 26 de noviembre hasta las 16 horas mediante tareas operativas en distintos sectores de Quilmes Oeste y Villa La Florida para advertir sobre posibles cortes de agua y baja presión.

La prestadora ejecuta estas tareas de emergencia en el marco del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento en distintas zonas de Quilmes Oeste y Villa La Florida.

El área afectada abarca las inmediaciones de General Acha, Triunvirato, Camino General Belgrano, avenida Mosconi, avenida Monteverde, avenida Calchaquí, Craviotto y Miguel Cané.

La empresa indicó que las obras buscan mejorar la distribución de agua potable y la calidad del servicio que reciben los vecinos.

Los usuarios pueden comunicarse con AySA a través de WhatsApp al 11-5984-5794 o telefónicamente al 0800-321-2482 durante las 24 horas ante cualquier consulta.