CTA de los Trabajadores confirmó la presentación de su Lista

La CTA de los Trabajadores confirmó la presentación de la Lista 10 para renovar sus autoridades locales sin competencia opositora en el distrito de Quilmes de cara a las elecciones del próximo 3 de noviembre. De esta manera, la nómina proclamada asumirá de forma directa la conducción de la central sindical durante el período 2026-2030 debido a la ausencia de otras listas registradas en el ámbito local.

Gustavo Gil encabeza la nómina distrital en el cargo de Secretario General. El dirigente se desempeña actualmente como titular de la Asociación de Judiciales Bonaerenses en el municipio. Fabiana Pérez Valdez acompaña la lista en la posición de Secretaria Adjunta. La referente sindical ejerce como secretaria general de SUTEBA en la región.

El armado local ubica a otros dirigentes relevantes en secretarías estratégicas para los próximos cuatro años. El judicial Marcelo Bañoli ocupará la Secretaría Gremial. Por su parte, Ezequiel Arauz, proveniente del gremio docente SUTEBA, asumirá la Secretaría de Organización.

La estructura completa de la nómina reúne a diversos sectores del ámbito laboral público y social de la zona sur. El espacio integra a representantes del estado, docentes, trabajadores judiciales, movimientos sociales y organizaciones dedicadas a los Derechos Humanos.

El proceso electoral abarca de forma simultánea los cargos nacionales, provinciales y distritales. Roberto Baradel liderará la contienda nacional al frente de la Lista 10. El dirigente docente buscará suceder a Hugo Yasky en la conducción de la central obrera a nivel país.