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Quilmes-Hudson-Berazategui

Cuatro condenados por talar árboles del Parque Pereyra

Por Redacción

El Tribunal Oral N° 2 de Quilmes condenó a cuatro hombres a tres años de prisión de ejecución condicional por ingresar ilegalmente a la reserva ecológica Santa Rosa del Parque Provincial Pereyra Iraola, en Berazategui, y robar madera durante la noche del 23 de mayo de 2026. Los jueces aplicaron la pena en el marco de un juicio abreviado impulsado por la fiscalía tras comprobar el ingreso furtivo de los imputados mediante la rotura del cerco perimetral de alambre.

El expediente judicial estableció que los acusados penetraron en el predio protegido alrededor de las 22:15 horas. Los delincuentes cortaron aproximadamente mil ramas de gran tamaño pertenecientes al patrimonio estatal de la Provincia de Buenos Aires.

Los hombres cargaron la madera sustraída en una camioneta Toyota Hilux identificada con el dominio LEZ 522. Los involucrados utilizaron ese vehículo automotor para escapar del predio con el botín y sortear la vigilancia del lugar.

El juez Félix Roumieu valoró como atenuante la falta de antecedentes penales de los cuatro procesados. No obstante, el magistrado consideró como agravantes la nocturnidad del hecho, la utilización del rodado para la fuga y el grave impacto ecológico generado.

Los condenados cumplirán reglas de conducta estrictas durante tres años para evitar la ejecución efectiva de la pena privativa de la libertad. Los sujetos realizarán jornadas de ocho horas de tareas de limpieza y resembrado dentro del parque bajo supervisión directa del director.

La resolución judicial impuso una prohibición absoluta de ingreso al Parque Provincial Pereyra Iraola durante el plazo de la condena, salvo para la actividad de reparación ambiental. Los implicados también se someterán al control mensual del Patronato de Liberados y mantendrán la obligación de fijar domicilio.

El tribunal decretó el decomiso definitivo de los cinco machetes utilizados para la tala ilegal. Las herramientas quedaron bajo la órbita de la Dirección de Guardaparques del parque para su resguardo formal.

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