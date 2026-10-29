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Quilmes-Hudson-Berazategui

Cuatro ladrones asaltaron a un conductor y lo arrojaron al suelo en Bernal

Por Redacción

Una cámara de seguridad particular registró un violento asalto perpetrado por cuatro delincuentes contra un conductor en la intersección de las calles 163 y Comandante Franco, en la localidad de Bernal Oeste, Partido de Quilmes, durante la jornada previa. Los malvivientes sorprendieron a la víctima en la vía pública para despojarla de sus pertenencias personales.

Las imágenes del sistema de videovigilancia exhibieron el preciso instante en el cual los asaltantes interceptaron al automovilista junto a su vehículo. Uno de los atacantes amenazó directamente al hombre mediante el uso de un arma de fuego para doblegar su resistencia en pocos segundos.

El conductor sufrió un empujón violento por parte de los agresores en medio de la intimidación armada. La víctima cayó pesadamente sobre el asfalto y quedó completamente tendida e indefensa en la vereda frente a una vivienda de la zona.

Los cuatro malvivientes escaparon del lugar con rumbo desconocido tras concretar el robo a plena luz del día. La secuencia completa expuso el nivel de violencia y la extrema rapidez con la que operan los delincuentes en las calles del distrito quilmeño.

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