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Quilmes-Hudson-Berazategui

Cuidacoches protestan contra el estacionamiento medido

Por Redacción

Los cuidacoches del centro de Quilmes realizaron un relevamiento callejero y una asamblea masiva para manifestar su profunda preocupación ante la próxima adjudicación del servicio de estacionamiento medido prevista para el 12 de noviembre, reclamando una mesa de diálogo urgente con las autoridades del Municipio para garantizar la continuidad laboral de más de cien familias.

La bronca de los trabajadores creció ante la incertidumbre generada por el proceso de privatización de la zona céntrica. El censo oficial del sector se llevó adelante mediante la recorrida cuadra por cuadra para contabilizar a las personas dedicadas a esta actividad cotidiana, relevar sus complejas situaciones sociales e informarles sobre los cambios inminentes en la gestión del tránsito local.

Durante el encuentro sindical, los referentes del sector reforzaron los criterios de organización interna y aclararon públicamente que su labor se realiza a entera voluntad de los automovilistas, por lo cual remarcaron que nunca corresponde establecer una tarifa fija obligatoria por estacionar en la vía pública.

Como estrategia inmediata, los cuidacoches acordaron iniciar un camino de negociaciones formales con el Gobierno municipal con el propósito de conocer los detalles de la propuesta oficial y asegurar fuentes de trabajo genuinas para quienes dependen exclusivamente de esta changa diaria.

Finalmente, los manifestantes anunciaron que impulsarán diversas jornadas callejeras de visibilización para exponer su realidad socioeconómica y acercar su reclamo a todos los vecinos que desconocen las condiciones en las que desarrollan su actividad diaria en las calles del partido.

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