Darío Sztajnszrajber llega a la UNQ con una charla única

El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) invita a toda la comunidad universitaria y al público general a la presentación magistral del reconocido filósofo y divulgador Darío Sztajnszrajber, quien brindará la charla abierta denominada “El futuro, una deconstrucción” el próximo martes 17 de noviembre a las 17 horas en el Aula Magna de la alta casa de estudios ubicada en el partido de Quilmes.

El evento contará con entrada libre y gratuita para todos los asistentes interesados en reflexionar sobre las problemáticas contemporáneas. La institución académica organizó el encuentro para propiciar el debate público en torno a las nociones del porvenir desde una perspectiva deconstruida.

Darío Sztajnszrajber posee el título de licenciado en Filosofía otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). El especialista se consolidó como un referente regional indispensable en la divulgación masiva de la disciplina a través de los medios de comunicación y de diversos espectáculos teatrales con los cuales recorre el país.

El conferencista alcanzó una enorme popularidad gracias a su labor como conductor del exitoso programa televisivo Mentira la verdad, emitido por la señal Canal Encuentro. Su trabajo acercó el pensamiento filosófico a las grandes audiencias mediante un formato dinámico y accesible.

El autor publicó además destacados libros de gran repercusión editorial, tales como ¿Para qué sirve la filosofía?, Filosofía en 11 frases, Filosofía a martillazos en su primer y segundo tomo, y su más reciente obra titulada El amor es imposible. La destacada trayectoria del intelectual recibió el prestigioso Premio Konex en el año 2017 por su incansable tarea en la divulgación cultural, y la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió como Personalidad destacada de la cultura durante el año 2025.