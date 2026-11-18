El Honorable Concejo Deliberante otorgó la máxima distinción local al obispo Carlos José Tissera durante una sesión especial realizada este miércoles 18 de noviembre de 2026 en el distrito de Quilmes.

El Honorable Concejo Deliberante de Quilmes distinguió al Obispo Carlos José Tissera con el título de Ciudadano Ilustre del Partido de Quilmes, en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y compromiso con la comunidad quilmeña.

El Padre Obispo Carlos José Tissera recibió una de las máximas distinciones que otorga el distrito, mediante la cual se destaca su incansable labor pastoral y social, así como su permanente compromiso con el fortalecimiento de la identidad y los valores de la comunidad de Quilmes.

La distinción representa un reconocimiento a su trayectoria al frente de la Diócesis de Quilmes, donde ha desarrollado una tarea que trasciende el ámbito estrictamente religioso, acompañando a las comunidades, promoviendo la solidaridad y manteniendo una especial cercanía con los sectores más vulnerables de la sociedad.

Desde su llegada a la Diócesis, Tissera ha sostenido una presencia activa en la vida de Quilmes, participando de numerosas iniciativas comunitarias y trabajando junto a sacerdotes, organizaciones e instituciones que desarrollan tareas sociales en distintos barrios del distrito.

Su labor también se encuentra estrechamente vinculada con el legado de Jorge Novak, primer Obispo de Quilmes, cuya tarea pastoral estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos, la justicia social y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.

El reconocimiento del Concejo Deliberante adquiere además un significado especial en el año en que la Diócesis de Quilmes celebra sus 50 años de historia, una trayectoria profundamente ligada al crecimiento y la identidad de la comunidad local.

Con esta declaración, el cuerpo legislativo municipal reconoce no solamente la trayectoria religiosa de Carlos José Tissera, sino también su aporte a la vida social, institucional y comunitaria del Partido de Quilmes.