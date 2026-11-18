Un sujeto armado ingresó violentamente al servicio de maternidad del Hospital Iriarte de Quilmes y amenazó de forma directa al personal médico que cumplía sus funciones de guardia durante la noche de este pasado martes 17 de noviembre de 2026 en la zona céntrica del distrito quilmeño. El agresor ejecutó la intimidación con un arma de fuego y, antes de escapar del establecimiento sanitario, prendió fuego una motocicleta que se encontraba estacionada en el sector de acceso principal.

Los trabajadores de la salud intentaron sofocar las llamas de manera inmediata con los elementos provistos por el edificio público, pero constataron con desesperación que el extintor correspondiente al sector no funcionaba. El desperfecto técnico del equipo contra incendios potenció el riesgo latente dentro de las instalaciones del hospital provincial durante el transcurso del violento episodio.

El hecho delictivo fue denunciado públicamente por la Lista de Unidad, compuesta por las agrupaciones Celeste y Blanca junto a Roja y Blanca, mediante un comunicado oficial. Los representantes sindicales indicaron en el texto que estos graves sucesos superan cualquier límite tolerable y ponen de manifiesto fallas operativas sumamente peligrosas para la integridad física de los empleados.

La ausencia total de condiciones mínimas de seguridad vulnera de forma directa las normativas vigentes en materia de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y los protocolos provinciales obligatorios destinados a garantizar Hospitales Libres de Violencia para el abordaje integral de situaciones de agresión externa.

Los dirigentes gremiales expresaron su total solidaridad hacia la compañera trabajadora que sufrió las amenazas directas y hacia el conjunto del equipo de salud que presta servicios en el centro asistencial.

La agrupación exigió formalmente a las autoridades de la Dirección del hospital el refuerzo inmediato de la seguridad privada en todos los accesos y servicios internos. Asimismo, reclamaron la revisión y reposición urgente de todos los extintores además de la aplicación efectiva de los protocolos de resguardo para proteger al personal.