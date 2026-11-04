Delincuente roba la patente de un auto y queda grabado

Un delincuente solitario robó este martes por la tarde la chapa patente de un automóvil estacionado en la esquina de las calles 1° de Mayo y Urquiza en la localidad de Quilmes mediante el uso de un automóvil Chevrolet Vectra color champagne para cometer el ilícito y escapar del lugar.

El episodio delictivo ocurrió alrededor de las 18, cuando el malviviente descendió de su vehículo particular y aprovechó la soledad de la vía pública para desajustar la chapa metálica de la víctima.

Una cámara de vigilancia instalada en una propiedad privada de la zona capturó la totalidad de la maniobra delictiva. El dispositivo de seguridad registró tanto el rostro del ladrón como la patente y el modelo exacto del automóvil utilizado para perpetrar el robo.

Los vecinos y propietarios de vehículos expresaron su profunda preocupación ante este tipo de delitos debido a que los malvivientes utilizan las patentes sustraídas para colocarlas en otros rodados con pedido de captura y así eludir los controles policiales. Las autoridades policiales analizan las imágenes fílmicas para identificar al delincuente y recuperar el elemento robado.