Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Quilmes-Hudson-Berazategui

Delincuentes armados roban la camioneta a un funcionario en Quilmes

Por Redacción

Un funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Quilmes sufrió el robo a mano armada de su vehículo particular por parte de dos motochorros este martes en la intersección de las calles Chiclana y Deán Funes, situada a pocas cuadras de la estación ferroviaria de la localidad de Bernal.

Los asaltantes interceptaron al funcionario Claudio Hernán Carbone mediante amenazas directas con armas de fuego. Los delincuentes concretaron el despojo violento de su automóvil marca Toyota RAV4 en plena vía pública y escaparon del lugar con rumbo desconocido.

El personal policial de la jurisdicción y los efectivos pertenecientes al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 8ª acudieron de manera inmediata al lugar tras recibir la alerta del suceso. Los uniformados desplegaron las diligencias sumariales correspondientes para iniciar la investigación judicial destinada a identificar y capturar a los autores del ilícito.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?