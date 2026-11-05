Delincuentes armados roban la camioneta a un funcionario en Quilmes

Un funcionario de la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad de Quilmes sufrió el robo a mano armada de su vehículo particular por parte de dos motochorros este martes en la intersección de las calles Chiclana y Deán Funes, situada a pocas cuadras de la estación ferroviaria de la localidad de Bernal.

Los asaltantes interceptaron al funcionario Claudio Hernán Carbone mediante amenazas directas con armas de fuego. Los delincuentes concretaron el despojo violento de su automóvil marca Toyota RAV4 en plena vía pública y escaparon del lugar con rumbo desconocido.

El personal policial de la jurisdicción y los efectivos pertenecientes al Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 8ª acudieron de manera inmediata al lugar tras recibir la alerta del suceso. Los uniformados desplegaron las diligencias sumariales correspondientes para iniciar la investigación judicial destinada a identificar y capturar a los autores del ilícito.