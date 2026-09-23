Delincuentes atacaron a una mujer dentro de su propia casa en Ezpeleta

Dos delincuentes asaltaron y golpearon a una mujer dentro de su vivienda en la zona de Miguel Cané y Namuncurá, en la localidad de Ezpeleta, durante la mañana de este miércoles. Los asaltantes ingresaron por la parte trasera del terreno, forzaron una puerta de acceso y escaparon con dinero en efectivo y un teléfono celular tras reducir a la víctima.

El hecho delictivo se produjo en la intersección de las calles Miguel Cané, Namuncurá y Lisandro de la Torre. Los ladrones accedieron al patio posterior de la propiedad y vulneraron la abertura de entrada sin llamar la atención de los vecinos.

Los intrusos sorprendieron a la dueña de casa en el interior del inmueble. Los atacantes la redujeron de inmediato y le propinaron múltiples golpes mientras registraban las distintas habitaciones.

La secuencia de violencia y saqueo duró aproximadamente una hora y media. Los delincuentes dieron vuelta cada rincón del domicilio en busca de elementos valiosos. Los malvivientes lograron apoderarse de un teléfono móvil y una suma cercana a los 20 mil pesos en efectivo antes de darse a la fuga.

La víctima sufrió un severo estado de conmoción debido a la agresión física y psicológica recibida. La mujer logró recobrar la calma gradualmente con el transcurso de las horas y con la asistencia de sus familiares.

Este cruento asalto en Ezpeleta coincidió con otro trágico episodio registrado en el partido de Quilmes. Un jubilado de 80 años falleció en Bernal Oeste tras sufrir una descompensación cardíaca durante un atraco similar en su hogar.